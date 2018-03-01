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Demet Akalın ve Hande Yener kavgasında flaş gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Hande Yener'in kendisi hakkında çıkarttığı uzaklaştırma kararını, mahkemeye başvurarak kaldırttı.

Demet Akalın ve Hande Yener kavgasında flaş gelişme

Popçu Hande Yener, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın'dan şikayetçi olmuştu.

İnceleme sonucu Demet Akalın hakkında iki ay uzaklaştırma kararı verilmişti. Ünlü şarkıcı, bu süre içerisinde meslektaşı Hande Yener'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuşmayı sürdürdüğü takdirde 3 gün hapis cezası alacaktı.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, hukuki süreçte bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Karara itiraz eden Demet Akalın’ın lehine karar alan mahkeme uzaklaştırma kararını kaldırdı.

İşte mahkeme belgeleri:

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Hande Yener

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