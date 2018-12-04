MAGAZİN

Demet Akalın ve Mehmet Baştürk atıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Sokakta şarkı söylerken çekilen videosu sosyal medyayı sallayan Mehmet Baştürk Eser Yenenler Show'a çıkmış ardından da Demet Akalın'dan teklif almıştı. Ancak Baştürk teklifi kabul etmeyince Demet Akalın çileden çıktı

Demet Akalın ve Mehmet Baştürk atıştı!

Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokakta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan genç müzisyen Mehmet Baştürk'ün videosu paylaşım rekorları kırmıştı.

Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını söyleyen Mehmet Baştürk'ün videosunu fark edenler arasında Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, sesini beğendiği Mehmet Baştürk'e vokallik teklifinde bulunmuştu.

VOKALLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Demet Akalın'ın daveti üzerine sahneye çıkan Mehmet Baştürk, vokallik teklifini reddetti. Teklifi reddedilen Demet Akalın, twitter hesabı üzerinden açtı ağzını yumdu yüzünü.

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Akalın genç müzsiyene, "Oğlum biz içinde iyi niyet kalmış az insan topluluğuyduk niye bizim duygularımızla oynadınız lan! PR şirketiyle her şey doğalmış gibi gösteriyorsunuz! Biz de gerçeği yaşarken bu sefer gelip bize laf ederler kurgu diye" notuyla gönderme yaptı.

AKALIN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın'ın bu mesajına Mehmet Baştürk'ten yanıt gecikmedi. Baştürk anlattıklarına kurgu diyen Demet Akalın'dan özür dileyerek Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

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Genç isim Demet Akalın'ın kendisini yanlış anlamasına üzüldüğünü ifade ederek "herhangi bir PR etkisi altında değilim" dedi.

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Demet Akalın ve Mehmet Baştürk Mehmet Baştürk demet akalın

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Çocuk biraz ünlenince kız geri dönmüş. Güzel kurgu tebrik ederim.
saf ya
her zaman büyük büyüklüğünü ve küçükte küçüklüğü bilmesi gerekir.. çocuk yine için deki sevgiyi göstermiş bulunmaktadır
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