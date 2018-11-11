Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Demet Akalın'dan açıklama geldi!

Demet Akalın ve Okan Kurt ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.

'İNSAN ZAMAN ZAMAN ÖZLÜYOR'

Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı. Bir süre "Okan'a çok sinirliydim" diyen Akalın, 2. Sayfa programında 'Okan Bey'i özlediniz mi?' sorusuna 'Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.' cevabını vermişti.

Demet Akalın ve Okan Kurt, bugün kızları Hira Kurt ile Polonezköy'e gitti. Aralarındaki buzları eriten ikili barış sinyali verdi.

Okan Kurt ve Demet Akalın’ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulundu.

DEMET AKALIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Akalın, "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atak akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin! Ayıptır" notunu yazdı.



