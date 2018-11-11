MAGAZİN

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Demet Akalın'dan açıklama geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile yeniden barışabileceklerinin sinyalini vermişti. Çift bu hafta sonu kızları Hira ile Polonezköy'e gitti. Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı?

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Demet Akalın'dan açıklama geldi!

Demet Akalın ve Okan Kurt ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.

'İNSAN ZAMAN ZAMAN ÖZLÜYOR'
Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı. Bir süre "Okan'a çok sinirliydim" diyen Akalın, 2. Sayfa programında 'Okan Bey'i özlediniz mi?' sorusuna 'Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.' cevabını vermişti.

1

Demet Akalın ve Okan Kurt, bugün kızları Hira Kurt ile Polonezköy'e gitti. Aralarındaki buzları eriten ikili barış sinyali verdi.

3

Okan Kurt ve Demet Akalın’ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulundu.

2

DEMET AKALIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Akalın, "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atak akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin! Ayıptır" notunu yazdı.

5be849c266a97c97e60fa729


Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !
Simge Sağın nefes kesti!Simge Sağın nefes kesti!
Bülent Ersoy kostümlerine servet harcadıBülent Ersoy kostümlerine servet harcadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı demet akalın Okan Kurt

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Simge Sağın nefes kesti!

Simge Sağın nefes kesti!

Bülent Ersoy kostümlerine servet harcadı

Bülent Ersoy kostümlerine servet harcadı

Alina Boz ve Mithat Can Özer annelerini tanıştırdı

Alina Boz ve Mithat Can Özer annelerini tanıştırdı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.