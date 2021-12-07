Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'la geçmişe gitti! Gören 'Hira' zannetti

Annesi hala Gölcük'te oturan ünlü sanatçı Demet Akalın eski mahallesine gitti.

Yakın zamanda barıştığı Alişan ile birlikte yeni programı için Gölcük'e giden Demet Akalın, eski günleri de yad etti.



Birlikte önce yemek yiyen ikili sonrasında ise Demet Akalın'ın mezun olduğu Barbaros Hayrettin Lisesi'ne de gitti. Okul sırasına birlikte oturan Demet Akalın ve Alişan o anları sosyal medyada da paylaştı.



İlkokul yıllarına ait fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Demet'i görenler, 'Kızın Hira aynı sen' şeklinde yorumlar yaptı.





