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Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Twitter'da yazdığı harf hatalarıyla gündeme gelen Demet Akalın bu kez Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyayı sık kullanan Demet Akalın, buradaki hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Türkçe yazım kuralları nedeniyle özellike Twitter kullanıcılarının diline düşen Demet Akalın'ın bu sefer Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

Cannes Film Festivali'nde tanıtılan Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Ahlat Ağacı'yla ilgili Demet Akalın'ın yaptığı paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Filmin başrol oyuncusunun üstüne çarpı işareti koyan Demet Akalın, "Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum kim bu? Yönetmeni de kapatmış" yazdı.

Demet Akalın'ın, filmin başrol oyuncuların biri olan Doğu Demirkol'u tanımaması sosyal medyanın gündemine düştü. İşte Demet Akalın'ın yaptığı o paylaşım:

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Bilgisayar Mühendisi Mezunu olan Demirkol'un babası başarılı bir cerrah annesi ise ev hanımıdır.

Bilgisayar Mühendisi olan Doğu Demirkol, farklı alanlara ilgi duyarak sosyal medya hesaplarından komik video paylaşımları yapmaya başlamıştır. Videolarında sergilediği doğal ve başarılı performansı ile binlerce kişinin yüzünü güldüren Demirkol, bu alandaki başarısını farkederek, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştır. Finale gidemeyen Demirkol, ardından BKM Sahne'de Açık Mikrofon sayesinde başarılı bir sahne hayatına giriş yapmıştır.

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Doğu Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi ve Beylikdüzü Torium Sahne ve daha bir çok sahnede tek kişilik gösterilerini izleyici ile buluşturmuştur.

Doğu Demirkol, rol konusunda başarılı olduğunu herkese ispatlayarak, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi isimlerin paylaştığı Ölümlü Dünya adlı sinema filminde rol almıştır.

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