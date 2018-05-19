Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyayı sık kullanan Demet Akalın, buradaki hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Türkçe yazım kuralları nedeniyle özellike Twitter kullanıcılarının diline düşen Demet Akalın'ın bu sefer Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

Cannes Film Festivali'nde tanıtılan Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Ahlat Ağacı'yla ilgili Demet Akalın'ın yaptığı paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Filmin başrol oyuncusunun üstüne çarpı işareti koyan Demet Akalın, "Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum kim bu? Yönetmeni de kapatmış" yazdı.

Demet Akalın'ın, filmin başrol oyuncuların biri olan Doğu Demirkol'u tanımaması sosyal medyanın gündemine düştü. İşte Demet Akalın'ın yaptığı o paylaşım:

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Bilgisayar Mühendisi Mezunu olan Demirkol'un babası başarılı bir cerrah annesi ise ev hanımıdır.

Bilgisayar Mühendisi olan Doğu Demirkol, farklı alanlara ilgi duyarak sosyal medya hesaplarından komik video paylaşımları yapmaya başlamıştır. Videolarında sergilediği doğal ve başarılı performansı ile binlerce kişinin yüzünü güldüren Demirkol, bu alandaki başarısını farkederek, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştır. Finale gidemeyen Demirkol, ardından BKM Sahne'de Açık Mikrofon sayesinde başarılı bir sahne hayatına giriş yapmıştır.