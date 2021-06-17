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Demet Akbağ'dan final yapan Akrep dizisine veda paylaşımı

17.06.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Akrep dizisi, bu akşam final yaparak ekrana veda ediyor. Akrep dizisinde Perihan Emgen karakterini canlandıran Demet Akbağ ise final öncesinde diziye veda mesajı paylaştı.

Demet Akbağ'dan final yapan Akrep dizisine veda paylaşımı

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı Akrep dizisi, 17 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen olan 26. bölümüyle final yapıyor. İlk bölümüyle 11 Aralık 2020'de yayınlanan dizi ekran macerasını sonlandırıyor.

Dizide Perihan Emgen'i canlandıran başarılı oyuncu Demet Akbağ da son bölüm öncesinde Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

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Akbağ paylaşımda "Siz bakmayın fragmanın gerilimine, eğlenceli ve hüzünlü bir veda var bu akşam ekranda. Ben de, hikayesini çok merak ederek dahil olduğum Perihan ile vedalaşıyorum. Perihan Emgen'in hikayesi zor bir hikayeydi. Ferda’nın da öyleydi. Bu iki kadının annelik, evlatlık, kadınlık ve var olma savaşlarını birlikte anlattığımız herkese ve bizi izleyenlere teşekkür ederim. Başka hikayelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Instagram hikayeler kısmında da paylaşımlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Akrep dizisi
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