Demet Akbağ'dan Hazal Kaya'nın o sözlerine yanıt

Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün iki farklı noktada görüntülendi. İlk olarak Bebek sahilinde yürüyüş yapan Demet Akbağ, akşam saatlerinde ise Nişantaşı'nda iş görüşmesine katıldı.

Demet Akbağ, "TV ve dijitalle ilgili görüşmeler yaptık. Toplantılar halindeyiz." dedi

Ünlü oyuncu, genç kalmanın formülünü ise şöyle anlattı: "Yıllardır sporumu yaparım. Bir avantajım var şekerle aram iyi değil, tatlı sevmem. Şekerin bir zehir olduğu söyleniyor. Birazcık da aileden genetik miras sanırım. Geceleri yemek yiyip yatmam."

Demet Akbağ, estetik ve botokslu oyuncularla ilgili dillendirilen, "Rol yapamıyorlar" sözleriyle ilgili konuştu. Akbağ, "Mimikleri yok edecek kadar, sizi bambaşka bir insan haline getirecek kadar değil. Mesela 'Benim çenem yoktu buraya çene kondurdum' deyince başka bir insan oluyorsun. Doğru, hafif yapılmış bir botoks, kimsenin anlamayacağı ileriye yönelik operasyonlar, gençleştirmeler onlar olduğu sürece bence iyidir." dedi.

"KİLOLU KADINLARA BAŞROL VERİLMİYOR"

Hazal Kaya'nın "Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor" sözleri Demet Akbağ'a da hatırlatıldı.