Demet Akbağ eşini kaybetmeden önce aşkını böyle anlatmış...

Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemamızın değerlerini ağırlamaya devam ediyor.

Koçyiğit’in bu haftaki konuğu sinema ve tiyatronun usta ismi Demet Akbağ oldu. 27 Şubat’ta çekilen programın yayınlanma tarihi Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın 13 Mart 2019 tarihindeki vefatının ardından ileri tarihe ertelenmişti.

Eşi Zafer Çika’nın vefatından önce katıldığı son program olan “Film Gibi Hayatlar” da artık bir yanı eksik olan Demet Akbağ, evliliği ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:

“Arkadaşlık çok önemli, aynı şeylere gülüp, aynı şeylerden zevk alıyoruz, ortak bir çok yönümüz var, herkesin dediği gibi alevli aşk dönemi bir süre sonra yerini tatlı bir beraberliğe, arkadaşlığa, sevgiye, her şeye bırakıyor, o bırakış döneminde arkadaşlık devam edebiliyorsa işte o zaman yara almadan devam edebiliyor ilişki. Çok önemli ve bana da oldu galiba.”

