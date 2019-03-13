Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI
Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU
Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi.
İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
KAHREDEN DETAY: SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ
Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi.
Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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