Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAHREDEN DETAY: SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



