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  4. Demet Akbağ'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'Uzun bir aradan sonra...'

Demet Akbağ'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'Uzun bir aradan sonra...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra sessizliğe bürünen Demet Akbağ kendini işine verdi. Son olarak iki sene önce Ata Demirer'le birlikte Hedefim Sensin adlı filmde karşımıza çıkan Demet Akbağ, Instagram hesabından yeni bir film projesine başladığını duyurdu.

Demet Akbağ'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'Uzun bir aradan sonra...'

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika bir trafik kazasında hayatında kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra sosyal medyayı çok kullanmayan ve ekranlara da çok çıkmayan Akbağ yeni yıla Yılmaz Erdoğan’la birlikte ekran karşısındakilere nostalji yaşatarak girmişti.

Demet Akbağ, Lütfiye ve Feriştah karakterlerine yeniden hayat vererek seyircileri heyecanlandırmişti. Yaşadığı heyecan yüzüne de yansıyan usta oyuncu bu defa bir film sürprizi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

SETTEN PAYLAŞTI

Ata Demirer'le birlikte Hedefim Sensin filmini çeken ve şimdi de 9 Kere Leyla adlı film ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Akbağ, film setinde ısınmaya çalışırken çekilmiş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

demet-akbag-instagram

"Uzun bir aradan sonra yine kış filmi" notunu düştüğü paylaşımına 70 binin üzerinde beğeni alan Akbağ, aynı zamanda pek çok meslektaşından da övgü dolu sözler aldı. Ata Demirer, Yonca Evcimik gibi ünlüler Akbağ'ın paylaşımına yorum yağdırdı.

9 KERE LEYLA'NIN OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Yönetmen Ezel Akay ve oyuncular, okuma provası için Beykoz’daki çekim mekanı olan villada bir araya gelmişti.


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