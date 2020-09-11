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Demet Akbağ Menajerimi Ara'da

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümüyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Dizinin Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümün sürprizi ise, ünlü oyuncu Demet Akbağ oldu. Akbağ, dizinin dördüncü bölümünde kendi kimliğiyle yer alacak.

Demet Akbağ Menajerimi Ara'da

Her bölüm yıldız isimlerin hikayeye konuk olduğu Ay Yapım imzalı sezonun iddialı dizisi Menajerimi Ara’nın dördüncü bölümüne Melisa Şenolsun ve Edis’in yanı sıra gerek televizyonda ve beyazperdede gerekse tiyatro sahnesinde birçok önemli projede yer alan Demet Akbağ konuk olacak.

Uzun süredir dizilerde görmediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ, sevenleriyle ‘Menajerimi Ara’da buluşuyor.

Kıraç’ın (Barış Falay) oyuncusu olarak diziye dahil olan Demet Akbağ’ın, diğer menajerlerin haberi olmadığını bilmeden Kıraç’ın kendisine söylediği bir bilgiyi paylaşmasıyla Kıraç’ın gizli planı su yüzüne çıkar. Böylelikle, Ego Ajans’daki dengeler iyice bozulurken yıllardır beraber omuz omuza çalışan dört menajer kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.

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