Demet Akbağ Menajerimi Ara'da

Her bölüm yıldız isimlerin hikayeye konuk olduğu Ay Yapım imzalı sezonun iddialı dizisi Menajerimi Ara’nın dördüncü bölümüne Melisa Şenolsun ve Edis’in yanı sıra gerek televizyonda ve beyazperdede gerekse tiyatro sahnesinde birçok önemli projede yer alan Demet Akbağ konuk olacak.

Uzun süredir dizilerde görmediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ, sevenleriyle ‘Menajerimi Ara’da buluşuyor.

Kıraç’ın (Barış Falay) oyuncusu olarak diziye dahil olan Demet Akbağ’ın, diğer menajerlerin haberi olmadığını bilmeden Kıraç’ın kendisine söylediği bir bilgiyi paylaşmasıyla Kıraç’ın gizli planı su yüzüne çıkar. Böylelikle, Ego Ajans’daki dengeler iyice bozulurken yıllardır beraber omuz omuza çalışan dört menajer kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.



