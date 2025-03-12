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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyata girdi! Dua istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyata girdi! Dua istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 10:35
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek evde geçirdiği kaza sonrası kolu kırılmıştı. Dizide de kolu sargılı olan ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde ameliyata girdi. Feyza Civelek sevenlerinden dua istedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyata girdi! Dua istedi

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde evde kaza geçirmişti.

Evde geçirdiği kaza sonucu kolu sargıya alınan ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.

nilay

DUA İSTEDİ

Feyza Civelek ameliyata girmeden önce hastane önünde paylaşım yaptı ve 'Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerini kullandı.

nilay 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'Hemen iyileş', 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.

FETZA

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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