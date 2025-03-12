Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyata girdi! Dua istedi

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde evde kaza geçirmişti.

Evde geçirdiği kaza sonucu kolu sargıya alınan ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.

DUA İSTEDİ

Feyza Civelek ameliyata girmeden önce hastane önünde paylaşım yaptı ve 'Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerini kullandı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Hemen iyileş', 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.