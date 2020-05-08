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Demet Akbağ, tasarruf sahnesiyle herkesi güldürdü! Hamuru az geldi galiba...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Demet Akbağ tiyatroya olan özlemini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti. "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunundan komik bir sahne yayınlayan sanatçı, takipçilerine duygu dolu anlar yaşatırken yaptığı paylaşımın altındaki #yaşasıntiyatro ve #tiyatromuzyaşasın etiketleri gözlerden kaçmadı.

Demet Akbağ, tasarruf sahnesiyle herkesi güldürdü! Hamuru az geldi galiba...

Dünyayı sararak insanları zor bir döneme sürükleyen koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başladıktan sonra üretim yapan firmaları ve sanat camiasını derinden etkiledi. Herkesin evde kalarak ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettiği pandemi süreci, bir taraftan nostaljik anıları da beraberinde getirdi. Usta oyuncu Demet Akbağ; Yılmaz Erdoğan, Altan Erkekli ve Tolga Çevik gibi değerli sanatçılarla rol aldığı ''Bana Bir Şeyhler Oluyor'' oyununu tiyatro sevenlere hatırlatarak anılarını tazeledi.

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''HAMURU AZ GELDİ GALİBA''

Evlere konuk olduğu yıllarda izleyenler tarafından büyük ilgi gören ''Bir Demet Tiyatro'' gibi televizyon komedileri ekran başındakilere keyif vermenin yanı sıra ilettiği mesajlarla da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Sevilen sanatçı Demet Akbağ, rol aldığı ''Bana Bir Şeyhler Oluyor'' oyununda hamurla elektrik faturasını azaltma yöntemini kullandığı sahneyi paylaşarak sevenlerinin yüzünü güldürdü. Espri amacı taşıyan bu bölüm ile eski günlere giden takipçiler, Demet Akbağ'ı mesaj yağmuruna tuttu.

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Sosyal medya hesabında paylaştığı tiyatro oyununda ev hanımı rolünde olan Demet Akbağ, elektrik faturasının daha az gelmesi için komşusundan öğrendiği yönteme başvurur. Ailesinin şaşkınlıkla karşılamasına rağmen vazgeçmeyen karakter, hamur parçasını bir çuvaldıza sarıp elektrik sigortasının üzerine yapıştırırken elektrikler gider ve o müthiş replik söylenir: "Hamuru az geldi galiba!"

USTA OYUNCULAR HERKESİ "BİR DEMET TİYATRO" GÜNLERİNE GÖTÜRDÜ

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Oyunculuk hayatı boyunca birbirinden farklı karakterlerle seyirci karşısına geçen Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın vefatından sonra sahnelere uzun bir ara vermişti. Yakınlarının desteği ile kendini toparlayan usta oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın teklif ettiği bir projede yer alarak sahnelere geri döneceği müjdesiyle herkesi mutlu etmişti. Demet Akbağ geçtiğimiz hafta Yılmaz Erdoğan ile birlikte dijital bir platformda "Bir Demet Tiyatro" hakkında sohbet ederken yayınladıkları sahneleri kahkahalar eşliğinde izlediler.

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