Demet Evgar'dan sel isyanı: Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar neredesiniz?

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Sel felaketi nedeniyle yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada da bu konuda paylaşımlar sürüyor.

Son olarak Demet Evgar yaşanan felakete dair tepki gösterdi. Evgar paylaşımında "Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar, Karadeniz'i betona boğanlar neredesiniz?" diyerek isyan etti.

Hızını alamayan Evgar bir başka paylaşımında ise "Afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne bekliyoruz. Lütfen yardım edin #bozkurtyokoldu (1 gün sosyal medyaya bakmadım. Seyrettiklerime inanamadım. Başımıza gelen bu kabus bitsin artık)" yazdı.



