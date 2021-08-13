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Demet Evgar'dan sel isyanı: Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar neredesiniz?

13.08.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel Batı Karadeniz'de felakete yol açtı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki görüntüler herkesi kahretti. Yaşananlara dair Demet Evgar isyan edince açıklaması gündem oldu.

Demet Evgar'dan sel isyanı: Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar neredesiniz?

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Sel felaketi nedeniyle yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada da bu konuda paylaşımlar sürüyor.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)

Son olarak Demet Evgar yaşanan felakete dair tepki gösterdi. Evgar paylaşımında "Bu evleri dere yataklarının üzerine yapanlar, Karadeniz'i betona boğanlar neredesiniz?" diyerek isyan etti.

Ekran Alıntısı

Hızını alamayan Evgar bir başka paylaşımında ise "Afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne bekliyoruz. Lütfen yardım edin #bozkurtyokoldu (1 gün sosyal medyaya bakmadım. Seyrettiklerime inanamadım. Başımıza gelen bu kabus bitsin artık)" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Bozkurt Demet Evgar
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