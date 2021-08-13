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Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)

13.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AFAD, batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. İşte son gelişmeler.

Ege ve Akdeniz'de günlerce devam eden yangınların yaraları henüz sarılmamışken, şimdi de Karadeniz'de sel felaketi etkili oluyor. Şiddetli yağışlar özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sele neden olurken, çok sayıda ev çöktü, yollar kapandı ve köprüler yıkıldı. Bölgeden gelen fotoğraflar afetin boyutunu gözler önüne sererken acı haberler de gelmeye devam ediyor.

İşte sel felaketlerinde son dakika gelişmeleri

08.14: CAN KAYBI 27'YE YÜKSELDİ

Karadeniz'de etili olan selle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

23.55: BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar için tıklayın

23.14: MSB'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti." ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDEN KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu rakam on da bir i anca Allah yardımcıları olsun

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