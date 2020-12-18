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Demet Evgar’ın Alev Alev dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ve yaptığı ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi!

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Demet Evgar’ın Alev Alev dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ve yaptığı ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi!

Show TV’nin sevilen dizisi Alev Alev reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Perşembe geceleri yayınlanan dizinin son bölümüne yine Demet Evgar’ın oyunculuğu damga vurdu. Alev Alev’in 7. bölümünde Cemre karakterinin kadın cinayetlerine yönelik adalet mesajı dikkatleri çekti.

Üç farklı kadının bir noktasında kesişen üç farklı hayatını konu alan dizide yapılan sosyal göndermeler gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümüne ise kadın cinayetleri konusu damga vurdu. Dün de dizideki Cemre karakterinin doktorların karşısında yaptığı uzun konuşma herkesin takdirini topladı!

demet evgar

Demet Evgar'dan kadın cinayeti ve adalet mesajından şu sözleri ayakta alkışlandı.

"Ben ölmek istemiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz katledilen kadınlar için. Bir kadını haklı bulmak için delil, bir erkeği haklı bulmak için bahane arayan adalete inat istiyorum."

İşte Demet Evgar’ın o konuşması:

ALEV ALEV'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Cemre’nin karşısında artık hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi, Cemre’nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek Ali’nin gelişiyle birlikte Tomris’in tüm planını alt üst edecek bir karar verir. Cemre’ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise, Çelebi’nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenir.


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