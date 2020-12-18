Demet Evgar’ın Alev Alev dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ve yaptığı ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi!

Üç farklı kadının bir noktasında kesişen üç farklı hayatını konu alan dizide yapılan sosyal göndermeler gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümüne ise kadın cinayetleri konusu damga vurdu. Dün de dizideki Cemre karakterinin doktorların karşısında yaptığı uzun konuşma herkesin takdirini topladı!

Demet Evgar'dan kadın cinayeti ve adalet mesajından şu sözleri ayakta alkışlandı.

"Ben ölmek istemiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz katledilen kadınlar için. Bir kadını haklı bulmak için delil, bir erkeği haklı bulmak için bahane arayan adalete inat istiyorum."

İşte Demet Evgar’ın o konuşması:

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Cemre’nin karşısında artık hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi, Cemre’nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek Ali’nin gelişiyle birlikte Tomris’in tüm planını alt üst edecek bir karar verir. Cemre’ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise, Çelebi’nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenir.



