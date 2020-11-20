Demet Özdemir açıkladı! Engin Hepileri Doğduğun Ev Kaderindir'e veda etti!

Doğduğun Ev Kaderindir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin Zeynep'i Demet Özdemir sosyal medyada attığı bir mesajla giden oyuncuyu ifşa etti.

Demet Özdemir (Zeynep) ve İbrahim Çelikol'un (Mehdi) başrolünde olduğu dizide şok bir ayrılık yaşandı. Dizide Faruk karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Engin Hepileri’nin artık hikayede olmayacağı ortaya çıktı.

Dizideki oyunculuğu ile dikkat çeken Engin Hepileri, daha Kimse Bilmez dizisi final yapmadan Doğduğun Ev Kaderindir’e geçmiş ve bu olay günlerce konuşulmuştu. Dizinin kilit isimlerinden olan biri olan oyuncu bu teklifin ardından sessizce diziden kaybolmuştu.

Engin Hepileri, Instagram hesabından “Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar” notuyla yeni bir projesinin olduğunu duyurdu. Bu paylaşıma yorum bırakan Demet Özdemir ise ayrılığı mesajıyla onaylamış oldu.

"ŞAHANEYDİ SENİNLE SETTE OLMAK"

Oyuncunun paylaşımına Doğduğun Ev Kaderindir’deki partneri Demet Özdemir, yorum bıraktı.

Özdemir, “İyi ki… Canım @hepileriengin her zaman şahaneydi seninle sette olmak, çalışmak bir gün başka bir yerde yeniden” diyerek veda mesajı paylaştı.

Bu paylaşım ile birlikte Faruk karakterinin artık diziye yer almayacağı da ortaya çıktı.



