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Demet Özdemir 'kesin aşk yaşıyorsun' yorumuna böyle cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Özdemir, ev karantinası günlerinde takipçilerine bir selfie ile merhaba demek istedi. Özdemir'e gelen aşk yorumu ise güzel oyuncunun dikkatini çekti.

Demet Özdemir 'kesin aşk yaşıyorsun' yorumuna böyle cevap verdi

Erkenci Kuş dizisi ile hayatımıza giren Demet Özdemir, milyonlarca insan gibi corona günlerini ev karantinasında geçiriyor. Bu süre zarfında sevenlerinden ve takipçilerinden ayrı kalmamak adına sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Özdemir, Instagram hesabından bir selfie paylaştı.

Herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum alan Demet Özdemir, dikkatli bir takipçisinden gelen ‘aşk yaşıyorsun’ yorumunu da yanıtsız bırakmadı.

Ünlü isimlerin karantina günlerinde yaptıkları paylaşımlardan birbirlerinin evlerinde kaldıklarına dair yapılan haberlere bir göndermede bulunan takipçisi, Özdemir’in arkasında duran dezenfektandan hareketle ona “Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz” yorumunda bulundu.

Güzel oyuncu ise bu yoruma şu yanıtı verdi: “Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …”

demetozdemir-instagram

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