Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Demet Özdemir'in hayat hikayesi

Demet Özdemir, bu akşam ekranlara gelecek Survivor yarışmasına konuk oldu. Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, No: 309 gibi romantik komedi dizilerinde rol alarak şöhrete kavuştu. Özdemir son olarak ise tarzını değiştirdi ve dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol oynadı. İşte Demet Özdemir'in hayatından detaylar.



DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.



Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer almıştır. İlk televizyon deneyiminde ise 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan baş rollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır.