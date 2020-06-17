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Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Demet Özdemir'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 23:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Survivor 2020'de Anlat Bakalım'da Cemal Can ile birlikte yarıştı. Son günlerde teknede yaptığı tatilden paylaştığı pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de başrol oynuyor. Demet Özdemir Survivor'a da Ege'de tatil yaptığı tekneden bağlandı. Peki Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Demet Özdemir hangi dizilerde rol aldı. İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi.

Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Demet Özdemir'in hayat hikayesi

Demet Özdemir, bu akşam ekranlara gelecek Survivor yarışmasına konuk oldu. Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, No: 309 gibi romantik komedi dizilerinde rol alarak şöhrete kavuştu. Özdemir son olarak ise tarzını değiştirdi ve dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol oynadı. İşte Demet Özdemir'in hayatından detaylar.
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DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.
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Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer almıştır. İlk televizyon deneyiminde ise 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan baş rollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır.

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Star TV'de yayımlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün "Hodri Meydan" şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren FOX TV de yayımlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yıllarında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide 2 sezon "Sanem" karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Orta Doğu'nun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. 2019 Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Zeynep" karakterine hayat vermektedir.
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TV DİZİLERİ

2013 Sana Bir Sır Vereceğim

2014 Kurt Seyit ve Şura

2015 Çilek Kokusu

2016-2017 No:309

2018-2019 Erkenci Kuş

2019- Doğduğun Ev Kaderindir

SİNEMA FİLMLERİ

2015 Tut Sözünü

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

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