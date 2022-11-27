Demet Özdemir kısa taytıyla pazar pozu verdi! Selin Ciğerci bakın ne dedi

Oğuzhan Koç ile evli olan ve Dünyayla Benim Aramdaki ateşli sahneleriyle gündemde olan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde eşinin hamarat olmadığını söylemişti. Demet Özdemir “Açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar” diyerek dikkat çekmişti.

Mutfakta kendisinin de çok vakit geçiremediğini söyleyen Demet Özdemir pazar sabahını da spora ayırdı.

Siyah mini taytı ile spor anından karelerini paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Demet Özdemir'in pozunu gören arkadaşı Selin Ciğerci ise kendini tutamadı. Ciğerci arkadaşına sitem ederek "Pazar pazar da spor mu olurmuş?" dedi.



