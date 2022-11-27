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  4. Demet Özdemir kısa taytıyla pazar pozu verdi! Selin Ciğerci bakın ne dedi

Demet Özdemir kısa taytıyla pazar pozu verdi! Selin Ciğerci bakın ne dedi

27.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile ağustos ayında evlenen Demet Özdemir sporunu aksatmıyor. Pazar günü minicik taytıyla ayna selfiesi çeken Özdemir sosyal medyayı salladı. Demet Özdemir'in pozunu gören arkadaşı Selin Ciğerci bakın poza ne yorum yaptı.

Demet Özdemir kısa taytıyla pazar pozu verdi! Selin Ciğerci bakın ne dedi

Oğuzhan Koç ile evli olan ve Dünyayla Benim Aramdaki ateşli sahneleriyle gündemde olan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde eşinin hamarat olmadığını söylemişti. Demet Özdemir “Açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar” diyerek dikkat çekmişti.

Mutfakta kendisinin de çok vakit geçiremediğini söyleyen Demet Özdemir pazar sabahını da spora ayırdı.

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Siyah mini taytı ile spor anından karelerini paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Demet Özdemir'in pozunu gören arkadaşı Selin Ciğerci ise kendini tutamadı. Ciğerci arkadaşına sitem ederek "Pazar pazar da spor mu olurmuş?" dedi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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