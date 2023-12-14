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  4. Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final mi yapıyor? Tarih ortaya çıktı

Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final mi yapıyor? Tarih ortaya çıktı

14.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisi için final çanları çalmaya başladı. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Adım Farah'ın kaç bölüm sonra ekrana veda edeceği ortaya çıktı.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşuluyor.

Adım Farah 1

Günü değişerek Cumartesi akşamları yayınlanmaya başlayan Adım Farah'ın akıbetinin ne olacağı merak edilirken, Birsen Altuntaş dizi hakkında bomba bir haber verdi.

Adım Farah 3

Altuntaş'ın haberine göre Adım Farah'ın Cumartesi performansı incelenecek ve reyting oranlarına göre final kararı alınacak.

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