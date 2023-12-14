Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final mi yapıyor? Tarih ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşuluyor.

Günü değişerek Cumartesi akşamları yayınlanmaya başlayan Adım Farah'ın akıbetinin ne olacağı merak edilirken, Birsen Altuntaş dizi hakkında bomba bir haber verdi.

Altuntaş'ın haberine göre Adım Farah'ın Cumartesi performansı incelenecek ve reyting oranlarına göre final kararı alınacak.