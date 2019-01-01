Demet Özdemir ve Can Yaman O Ses Türkiye'ye damga vurdu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yine birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahnedeydiler.

Her yıl bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye’nın bu seneki yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk oldu.

Geceye Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın düeti damga vurdu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sergiledikleri performansla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Demet Özdemir & Can Yaman ikilisini takımlarına almak isteyen jüri üyeleri büyük ter döktü.

Beyazıt Öztürk'ün performans ile ilgili yorumların ardından Can Yaman'ın kasları hakkında söyledikleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

Aralarında sık sık aşk dedikoduları çıkan ikiliye 'normalde de zaten arkadaşsınız değil mi' diye sorulunca ikili ne diyeceğini de bilemedi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NIN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü sonunda jüri üyelerinden biri şampiyon oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının şampiyonu Hadise oldu. Hadise, çapraz düellolarda yarışmacılarından birini koruma altına alabilecek.