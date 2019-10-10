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Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Evim' dizisinde buluştu! Evim hangi kanalda yayınlanacak?

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SİNEMA TV  | 10.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir'in yeni dizisi belli oldu. İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir, Evim dizisinde başrolleri paylaşacak. Diziden ilk kareler de yayınlandı.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Evim' dizisinde buluştu! Evim hangi kanalda yayınlanacak?

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, İstanbullu Gelin’in eser sahibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanında yer alan yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek hazırlanan “Evim” projesinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrol oynayacak.

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Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan, “Evim” dizisinin senaryosunu Eylem Canpolat kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Dizinin TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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İbrahim Çelikkol’un Mehdi, Demet Özdemir’in ise Zeynep karakterine hayat vereceği dizide, hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir İbrahim Çelikkol evim dizisi

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