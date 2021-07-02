Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız, Aşk Taktikleri'nde buluştu! Setten ilk kareyi paylaştılar

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir'in yeni projesi belli oldu. Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapan Özdemir, setlere geri döndü.

Aşk Taktikleri isimli filmin çekimleri başladı. ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinde başrol oynayan Şükrü Özyıldız, yeni partneri Demet Özdemir'le çekilen fotoğrafı "Demet'le buluştuk sonunda" notuyla paylaştı.

Demet Özdemir ise rol arkadaşıyla olan fotoğrafı kendi hesabından "Sonunda" notuyla paylaştı.



