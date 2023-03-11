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Demet Şener'den dikkat çeken açıklama: 'Evlat edinmek istemiştim'

11.03.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalar yapan Demet Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz" dedi. Koruyucu aile programı ile evlat edinebileceğini de söyleyen ünlü isim "1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm" sözleriyle dikkat çekti.

Demet Şener'den dikkat çeken açıklama: 'Evlat edinmek istemiştim'

Geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara elinde tuttuğu dosyalar ile takılan Demet Şener, "İrem (Kutluay) biraz hasta, onu doktora getirdim. Önemli bir şeyi yok, gribal enfeksiyon" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından konuşan Demet Şener açıklamalarıyla dikkat çekti.

"AKLIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"

Habertürk'ten Eren Gürel'n haberine göre; Şener, "Herkes gibi iyi olmaya çalışıyorum. Moraller bozuk, aklımız hep deprem bölgesinde. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Afet bölgesine gitmedim ama gitmek istiyorum. Gitmeden de elimden geldiği kadarıyla ne gerekiyorsa yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Depremden çok etkilendiğini de dile getiren Şener, "Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor ama insan anne olunca ya da insanı duyguları yüksek olunca empati yeteneği yüksek olunca, o görüntülerde kahrolmamak mümkün değil. O yüzden o küçücük çocuklar, anne, babaların hali tarif edilemeyecek şeyler. Ne söylense az" dedi.

"EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Koruyucu aile programı için evlat edinebileceğini de ifade eden eski manken, "Ne gerekiyorsa düşünürüm. Neden olmasın? Hepimiz bir cana yardım etsek ne kadar güzel anlamlı şeyler. 1999 depreminde yaşım daha küçüktü, gençtim. O zaman bile evlat edinmeyi düşünmüştüm. Bir sürü şey lazım onlar için ama o zaman da destek olmaya çalışmıştım. Ben tek değilim, eminim. Biz Türk halkı olarak yüreğimiz o konuda çok güzel ve çok geniş. Birbirimize hep yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

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"HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ"

Şener ayrıca, "Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bireysel yardımlara da destek vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi küçük büyük düşünmeden herkesin elinden ne geliyorsa yapmalı. Hepimiz birlikte bu yaraları saracağız" şeklinde konuştu.

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