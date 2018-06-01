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Demet Şener'den Ece Erken yorumu: Biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Eski manken Demet Şener, canlı yayında tartışma yaşadığı sunucu Ece Erken hakkında ilk kez konuştu.

Demet Şener'den Ece Erken yorumu: Biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım

Temmuz 2005'te evlendiği İbrahim Kutluay'dan ihanet sonucu Ocak 2018'de boşanan Demet Şener, geçen hafta Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanmıştı. Demet Şener ile Ece Erken canlı yayında birbirlerine girmişti.

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Eski manken, popçu Demet Akalın için ""Yıllarca üzerimden prim yaptı, mağdur numarasıyla. Susmak yok artık. Yeter" sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Ece Erken, "O dönem çok iyi hatırlıyorum Demet Akalın'ın eşyaları evden atıldı" yorumunda bulunmuştu. Demet Şener, Ece Erken için "Birilerinin maşalığını yapıyor" deyince ortalık iyice karışmıştı.

Demet Şener önceki gün, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın Darülaceze'de verdiği iftar yemeğine katıldı. Demet Şener'e, Ece Erken ile canlı yayında yaşanan tartışma sorulunca, "Kavga olmadı, bir şeye cevap verdim. Biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım" dedi.

'BENİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR'
Muhabirlerin "Ece Erken'e kırıldınız mı?" sorusuna Şener, "Neye kırılayım? Benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir insan" dedi.


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Demet Şener ece erken

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