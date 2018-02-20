Demet Şener'in avukatı Demet Akalın'a ateş püskürdü

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile dün bir mekanda pişti oldu.

Mekan çıkışı muhabirlerin ''Demet Hanım da içerideydi, selamlaştınız mı?'' sorusuna Demet Şener ''Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötür bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman 'merhabam' olmadı ki, şimdi 'merhaba' diyeyim. Eğer Demet'i görseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var'' cevabını verdi.

Dün gazeteciler ile karşılaşan Demet Akalın'a da, Demet Şener'in sözleri hatırlatılınca şarkıcı ağır bir göndermede bulundu.

Demet Akalın muhabirlere ''Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra'' dedi.

Demet Şener bu açıklamadan sonra ise avukatı aracılıyla şu açıklamayı yaptı: