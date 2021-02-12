Demet Şener'in midesine kürdan saplandı! Ameliyat oldu

Geçen ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü.

Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Şener'in midesine saplanan kürdan ameliyatla çıkartıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı.

Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırıldığını söyleyen Demet Şener, başına gelenleri anlattı.

"Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış. Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. Çok şükür ki erken müdahale edildi" ifadelerini kullandı. (TV100)

