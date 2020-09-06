Demet Şener: 'Pandemiyi avantaja çevirdik! Kaymak gibi...'

Demet Şener, yaratıcısı olduğu ve kendi adını taşıyan giyim markası ile bir alışveriş merkezinde düzenlenen Fashion Room alışveriş etkinliğine katıldı. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; mart ayında kurduğu markasının başarısından bahseden Şener, “Markamın çıkması mart ayıyla beraber oldu. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Bir markanın iki yılda yakaladığı başarıyı biz 3-4 ay gibi kısa bir sürede yakaladık. Hem de pandemi yaşadığımız böyle bir süreçte. Online alışverişimizi çok kuvvetli kurmuştuk. Yurt dışıyla çok güzel bir anlaşma imzaladık. Artık markanız orada en önemli online noktalarında olacak” dedi.

Kurduğu markadan para kazanmak gibi bir derdi olmadığını ifade eden Şener, “Amacım markayı belli bir kaliteye oturtmak. İnsanlar aldığında memnun olsun” diye konuştu.

“KAYMAK GİBİ GEÇİYOR”

Şener, pandemi döneminden marka olarak kârlı çıktıklarını da söyledi. Şener, bu süre zarfında kazandığı başarıyla ilgili olarak “Bu dönemi tamamen avantaja çevirdik. Birçok firmanın zarar ettiği yerde önemli cirolar yakaladık. Emeklerinin karşılığını çalışan herkes alıyor. Her şeye de pozitif baktığım içinde tabir-i caizse kaymak gibi geçiyor” cümlelerini sarf etti.