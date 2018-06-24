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Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Demet Şener, eski eşiyle karşılaşmamak için erkenden sandığa gitti

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Ünlü manken Demet Şener, oyunu aynı okulda ve sandıkta kullanacak olan eski eşi İbrahim Kutluay'la karşılaşmamak için erkenden sandık başına gitti.

Manken Demet Şener, öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Eski eşi İbrahim Kutluay'ın oy kullandığı okulda ve sandıkta oy kullanan Şener, 1218 numaralı sandığa gelerek sandık görevlilerinden oy pusulasını alıp kabine gitti.

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Oyunu kullanan Şener, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf çekiminden sonra Şener okuldan ayrıldı.

"UMARIM MİLLETİMİZ İÇİN EN HAYIRLISI OLUR"

Demet Şener, "Her Türk insanı gibi ben de heyecanlıyım. Her Türk evladı gibi buraya oyumu kullanmaya geldim. Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz" diye konuştu.

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ibrahim kutluay Demet Şener

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