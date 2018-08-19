MAGAZİN

Demet Şener siyah bikinili pozlarıyla 41 kere Maşallah dedirtti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Eski manken Demet Şener sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Demet Şener siyah bikinili pozlarıyla 41 kere Maşallah dedirtti

Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçiren ve sosyal medya hesabından da o keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Demet Şener, kendisine ayırdığı vakitlerde ise bol bol yüzdü.

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu yoga yaparak geçiren ve yaptığı zor hareketlerle vücudunun ne kadar esnek olduğunu ortaya koyan 41 yaşındaki Demet Şener, hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Şener’in paylaşımlarını görenler 46 yaşındaki Defne Samyeli’yi hatırlatarak ‘Bu jenerasyon gençlere taş çıkartır’ şeklinde yorumlarda bulundu.


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Demet Şener bikinili

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