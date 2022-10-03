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Demet Şener trafikte şoku yaşadı! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti

03.10.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Demet Şener trafikte yaşadıklarıyla şoke oldu. Bir moto kurye tarafından sıkıştırılan Şener sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve kendisine küfürler savuran kuryeyi savcılığa şikayet etti.

Demet Şener trafikte şoku yaşadı! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.

İkili yol verme kavgasına tutuştu. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını rahatsız etmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.

Ekran Alıntısı

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Kayıt altına alındığını fark eden kurye ise ünlü mankene, küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı.

Ünlü manken başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Şener, özel bir firmaya ait motosikletinin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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