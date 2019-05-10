Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor!

İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran Demet Şener, boşandıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla eşe dosta gösteren ikilinin evlenecekleri iddia edildi. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen iddiaya göre aşklarını dolu dolu yaşayan ikili kısa süre içerisinde nikah masasına oturacak.

MAHKEMEDEN KARAR ALDI

Demet Şener’in bu evliliği gerçekleştirmek adına kısa süre önce boşandığı için İddet müddeti (Boşandıktan sonra 300 gün bekleme zorunluluğu) ni bekleme zorunluluğu var. Bu zorunluluk kadının eski eşinden hamile kalmış olma ihtimali dahilinde veriliyor. Ancak yeni sevgilisi Cenk Küpeli’den evlilik teklifi alan Şener’in bu kararı kaldırabilmek adına hastane raporuyla hamile olmadığını ispat etmesi ve bir mahkeme kararı alması gerekiyor.

Şener de mahkemeye başvurarak İddet müddetini kaldırtmış. Tüm bu gelişmeler ikilinin kısa süre içerisinde nikah masasına oturacağı şeklinde yorumlandı.

