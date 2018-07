Demi Lovato aşırı dozdan mı hastanelik oldu?

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun, aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Sanat ve magazin haberleri yayınlayan internet sitesi TMZ, Lovato'nun aşırı dozdan hastanelik olduğunu yazdı.

TMZ'nin ardından "People" gibi diğer yayın kuruluşları da haberi doğruladı.

Lovato'nun sözcüsü ise ünlü şarkıcının hastanede yattığını ancak basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sözcü ayrıca, Lovato için dua eden ve desteklerini ileten herkese teşekkür etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDİYORDU

Demi Lovato, geçen yıl yayınlanan YouTube belgesinde alkol ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesinden açıkça söz etmişti.

Çocuk oyuncuyken yıldızı parlayan Lovato için Twitter'da açılan #PrayForDemi etiketiyle iyi dilek ve destek mesajları paylaşıldı. Paylaşımda bulunan ünlü isimler arasında Missy Elliott, Ariana Grande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, Meghan Trainor, Maren Morris, Kehlani ve Clean Bandit de yer aldı.

"Confident" albümüyle 2015'te Grammy'e aday gösterilen Lovato'nun "Sorry Not Sorry", ''Skyscraper" ve ''Heart Attack" şarkıları müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

AA