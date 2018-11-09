Demi Lovato hızla kilo alıyor

Temmuz ayında yüksek doz uyuşturucu kullanması nedeniyle komaya giren ve hastaneye kaldırılan ABD'li şarkıcı Demi Lovato, Los Angeles'ta görüntülendi.

Spor sonrası kahve almak için korumasıyla bir dükkana giren Lovato'nun aşırı kilo alması dikkatlerden kaçmadı.

25 yaşındaki şarkıcı, iyileşmek ve eski haline dönebilmek için evinden çıkmıyordu.

HAYATI BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Demi Lovato kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.

Lovato, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamıştı.

'MÜCADELE HENÜZ TAMAMLANMADI'

ABD’li şarkıcı hastaneden çıkmasının ardından, Instagram’da, “Alışkanlığımla ilgli yolculuğum hakkında her zaman açık oldum. Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” açıklamasını yapmıştı.

