Demi Lovato seks oyuncağını tanıttı! Amacı tabuları yıkmak...

Disney'deki oyunculuk kariyerinden sonra şarkıcılık kariyerine başlayan Demi Lovato bir dönem sıklıkla özel hayatıyla gündeme geliyordu. Hayatını yoluna sokan Lovato Bellesa markası ile işbirliği yaptı.

Lovato, seks oyuncakları markası Bellesa'nın ortaklığıyla kendi vibratörü 'Demi Wand'ı piyasaya sürdü. Lovato için, cinsel zindeliğe bu giriş, cinsel ihtiyaçları normalleştirmeye yönelik hedefini temsil ediyor.

Ünlü isim "'Zevkinizi kendi ellerinize almaktan daha güçlendirici bir şey yok" diyor.

"HEPİMİZ ZEVKİ ALMAYI HAK EDİYORUZ"

Demi Lovato açıklamasının devamında ise "Cinsel varlıklar değilmişiz gibi davranmak için çok uzun zaman harcadık - bu ön yargıyı bırakmamızın zamanı geldi. Hepimiz zevki hak ediyoruz. Hepimiz orgazmı hak ediyoruz” yorumunda bulundu.

Lovato mastürbasyonla ilgili tabuyu yıkma tutkusu ve bir seks oyuncağını teşvik etme isteği, işbirliği yaptığı seks oyuncağı markası Bellesa'nın değerleriyle uyumlu olduğunu belirtti.



