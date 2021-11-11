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Demi Lovato seks oyuncağını tanıttı! Amacı tabuları yıkmak...

11.11.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Lovato'nun Bellesa ile işbirliği içinde tasarlanan 'Demi Wand' adlı vibratörü, cinsel sağlığın ve kişisel zevkin insanlar tarafından normal karşılanması ve ön yargıları ortadan kaldırılması amacıyla satışa sunuldu.

Demi Lovato seks oyuncağını tanıttı! Amacı tabuları yıkmak...

Disney'deki oyunculuk kariyerinden sonra şarkıcılık kariyerine başlayan Demi Lovato bir dönem sıklıkla özel hayatıyla gündeme geliyordu. Hayatını yoluna sokan Lovato Bellesa markası ile işbirliği yaptı.

Lovato, seks oyuncakları markası Bellesa'nın ortaklığıyla kendi vibratörü 'Demi Wand'ı piyasaya sürdü. Lovato için, cinsel zindeliğe bu giriş, cinsel ihtiyaçları normalleştirmeye yönelik hedefini temsil ediyor.

Ünlü isim "'Zevkinizi kendi ellerinize almaktan daha güçlendirici bir şey yok" diyor.

"HEPİMİZ ZEVKİ ALMAYI HAK EDİYORUZ"

Demi Lovato açıklamasının devamında ise "Cinsel varlıklar değilmişiz gibi davranmak için çok uzun zaman harcadık - bu ön yargıyı bırakmamızın zamanı geldi. Hepimiz zevki hak ediyoruz. Hepimiz orgazmı hak ediyoruz” yorumunda bulundu.

Lovato mastürbasyonla ilgili tabuyu yıkma tutkusu ve bir seks oyuncağını teşvik etme isteği, işbirliği yaptığı seks oyuncağı markası Bellesa'nın değerleriyle uyumlu olduğunu belirtti.


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Demi Lovato
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