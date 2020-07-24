Demi Moore’dan ilginç proje! Seks önerileri verecek

Koronavirüs sürecinde eski eşi Bruce Willis’le karantinaya girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demi Moore, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. 1990 yapımı Ghost filminde Patrick Swayze ile olan sevişme sahneleriyle hafızalara kazınan Moore, bundan böyle seks tavsiyeleri verecek.

57 yaşındaki Moore, ABD’li yönetmen Shana Feste’nin erotik podcast programı ‘Dirty Diana’da yer alacak.

‘ERKEKLER DE DİNLEYİP ÖĞRENSİN’

Teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, “Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor” dedi.



Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti. (Sözcü)

