Demi Rose bunu hep yapıyor! Siyah kombinezonuyla nefes kesti

Demi Rose, birbirinden iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandeminin çoğunu İbiza’da tatil yaparak geçiren genç model, kısa bir süre önce rotasını İtalya’ya çevirmişti. Capri’de tatil yapan 26 yaşındaki Instagram ünlüsü, siyah kombinezonuyla balkona çıktı.

Dantelli kombinezonuyla kıvrımlarını ön plana çıkaran Demi Rose’un fotoğraflarına beğeni yağdı. 17 milyona yakın takipçisi olan Demi Rose’un üzerindeki parçanın fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü bir markanın ürünü olan kombinezon 3,825 sterlin. (44 bin TL)

Son sekiz yıldır Instagram üzerinden yaptığı işlerle para kazanan genç kadın İtalya’ya kendi ekibiyle gitti. Demi Rose, gittiği çoğu yere kuaförü, makyözü, fotoğrafçısı ve asistanı ile birlikte gidiyor.

