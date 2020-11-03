Demi Rose Cadılar Bayramı için tercih ettiği kıyafetle şaşırtmadı

Demi Rose, Cadılar Bayramı maskeli balosunda yine seksi görüntüsüyle dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlarla meşhur olan ve kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Rose yine tercihini dekolteden yana yaptı.

Demi Rose, Pazar gecesi bir Cadılar Bayramı maskeli balosuna katılmak için giydiği, mücevherli bir mini elbise ve tüylü yüz maskesiyle beğeni topladı.

Göğüs dekoltesiyle de dikkat çeken Rose her anını paylaşmaya devam ediyor.

Rose gizli bir partiye gitti ve partiden fotoğraf paylaşamadı.

Rose açıklamasında "Bu balo telefonsuz bir parti olduğu için bütün gece çektiğim en iyi fotoğraftı. Şimdiye kadarki en iyi Cadılar Bayramı geçirdim!" dedi.

