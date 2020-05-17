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  4. Demi Rose çok sıkıldı! Sütyensiz pozuyla yıktı geçti

Demi Rose çok sıkıldı! Sütyensiz pozuyla yıktı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 08:13 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımları sayesinde şöhrete ulaşan model Demi Rose, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapandı ama paylaşımlarından asla vazgeçmedi. Rose yine sosyal medyayı salladı.

Demi Rose, karantina günlerinde Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Rose tanga iç çamaşırı ve sütyensiz ceketiyle verdiği pozları paylaştı.

Evde sıkılan Rose sık sık benzer pozlarını paylaşıyor ve hayranlarının dikkatini çekiyor. Kum saati fiziğiyle beğeni toplayan Rose geçtiğimiz günlerde "İzole yaşamaktan bunaldım. Keşke süper kahraman olsaydım ve koronavirüse bir tekme atabilseydim. Evin içinde olmaktan sıkıldım, ev de zaten artık benden sıkıldı” demişti.

Rose pozlarını "karantina" notuyla paylaştı. Demi Rose'un 14 milyon takipçisi bulunuyor.


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