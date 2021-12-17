Demi Rose’dan göz kamaştıran paylaşım

Demi Rose, hem gezmeye hem de sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Önce İbiza oradan İtalya’nın Capri adasına son olarak ABD’ye giden genç kadın son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı.

26 yaşındaki model, verdiği bir demeçte lise dönemlerinde akran zorbalığına uğradığını açıklamıştı. 2019 yılında peş peşe hem annesini hem de babasını kaybeden genç kadın, o zor günleri psikolojik destek alarak atlattığını dile getirmişti. Onların kaybını atlattıktan sonra seyahat etmek istediğini söyleyen genç kadın, 2 yıldır sürekli seyahat halinde.



