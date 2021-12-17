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Demi Rose’dan göz kamaştıran paylaşım

17.12.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın en popüler isimlerinden Demi Rose, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın hikayeler kısmından özçekim yaptığı karesini paylaşan İngiliz güzelin fotoğrafına, hayranları tam puan verdi.

Demi Rose’dan göz kamaştıran paylaşım

Demi Rose, hem gezmeye hem de sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Önce İbiza oradan İtalya’nın Capri adasına son olarak ABD’ye giden genç kadın son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı.

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26 yaşındaki model, verdiği bir demeçte lise dönemlerinde akran zorbalığına uğradığını açıklamıştı. 2019 yılında peş peşe hem annesini hem de babasını kaybeden genç kadın, o zor günleri psikolojik destek alarak atlattığını dile getirmişti. Onların kaybını atlattıktan sonra seyahat etmek istediğini söyleyen genç kadın, 2 yıldır sürekli seyahat halinde.

Demi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdiDemi Rose transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi


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PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Sevilen oyuncu bakın kim çıktıSevilen oyuncu bakın kim çıktı
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Demi Rose
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