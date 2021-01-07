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Demi Rose göğüs uçlarını kapatarak kıvrımlarını sergiledi

07.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Demi Rose göğüs uçlarını kapatarak kıvrımlarını sergiledi

Cesur paylaşımlarıyla ünlenen Demi Rose tanga bodysiyle verdiği pozları paylaştı. Rose göğüs uçlarını kapatarak yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti.

Demi Rose kahverengi timsah desenli şeffaf bir elbise içinde yine Instagram'daydı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve paraya para demeyen Rose her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Çıtçıtlı bir body giyen Demi Rose göğüs uçlarını kapatarak verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Kıvrımlarını sergilemekten vazgeçmeyen Rose nasıl poz vereceğini çok iyi bilen ünlülerden biri. Bir yandan Pretty Little Thing markasının reklamını yapan Rose bir yandan da hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

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Ibiza'ya dönen Demi Rose her daim gündeme gelmeyi başaran isimler arasında. Anne ve babasını arka arkaya kaybeden Rose sosyal medyada var olmanın ona iyi geldiğini söylemişti.

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Rose hayatına şükrettiğini her fırsatta dile getirirken geçtiğimiz gün ise "Uyandım. Giyecek kıyafetlerim var. Akan suyum var. Yiyecek yemeğim var. Hayat güzel. Minnettarım" notuyla yeni pozlarını paylaşmıştı.

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Nükleer bomba gibi maşallah
söğüt yaprağı gibi maşallah

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