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Demi Rose hayalini kurduğu şöhrete kendi çabasıyla kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayesinde çocukluğundan beri kurduğu hayali gerçekleştirdi. Sosyal medyada kum saati bedeni ile son dönemlerin en çok kazanan modellerinden biri olmayı başardı.

Demi Rose hayalini kurduğu şöhrete kendi çabasıyla kavuştu

Çocukluğundan beri model olmak için elinden geleni yaptı. Sonunda fırsatı da kendi yarattı. İngiltere ve ABD'de gösteri dünyasının son 5 yılına damgasını vuranlardan biri Demi Rose Mowby.

Henüz küçücük bir çocukken model olmayı aklına koyan Demi Rose, sonunda amacına ulaştı. Ama bunun için en önemli adımları da kendi attı. Elbette sosyal medyanın sunduğu imkanlarla...

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Instagram sayfasında kendine göre bir çevre edinen Demi Rose'un daha fazla dikkat çekmesini sağlayan olay ise, Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamak oldu.

O andan itibaren bütün dünyada milyonlarca kişinin dikkati onun üzerine çevrildi.
24 yaşındaki İngiltere, Birmingham doğumlu Demi Rose, adını önce Instagram ünlüsü olarak duyurdu. Şu anda da Instagram'da 9.5 milyon takipçisi var.

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Her ne kadar yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu. Örneğin Justin Bieber'ın en yakın arkadaşı Jayde Pierce da Demi Rose ile samimi.

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Demi Rose, daha sonra da Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile bir kaçamak yaşadı. Bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Şimdi ise bir yandan Instagram'ı kullanarak tanınırlığını artırıyor bir yandan da kendi tasarladığı koleksiyonlar için yine kendisi objektif karşısına geçiyor.

Yani bir başka deyişle Demi Rose Mawby, son yıllarda tüm dünyada bir tür çılgınlık haline gelen sosyal medyanın "kendi kendini yaratan" şöhretlerinden biri.

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