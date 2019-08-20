Demi Rose hayalini kurduğu şöhrete kendi çabasıyla kavuştu

Çocukluğundan beri model olmak için elinden geleni yaptı. Sonunda fırsatı da kendi yarattı. İngiltere ve ABD'de gösteri dünyasının son 5 yılına damgasını vuranlardan biri Demi Rose Mowby.

Henüz küçücük bir çocukken model olmayı aklına koyan Demi Rose, sonunda amacına ulaştı. Ama bunun için en önemli adımları da kendi attı. Elbette sosyal medyanın sunduğu imkanlarla...

Instagram sayfasında kendine göre bir çevre edinen Demi Rose'un daha fazla dikkat çekmesini sağlayan olay ise, Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamak oldu.

O andan itibaren bütün dünyada milyonlarca kişinin dikkati onun üzerine çevrildi.

24 yaşındaki İngiltere, Birmingham doğumlu Demi Rose, adını önce Instagram ünlüsü olarak duyurdu. Şu anda da Instagram'da 9.5 milyon takipçisi var.

Her ne kadar yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu. Örneğin Justin Bieber'ın en yakın arkadaşı Jayde Pierce da Demi Rose ile samimi.