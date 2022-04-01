Demi Rose hayranlarını yine şaşırtmadı! Karda açıldıkça açıldı

Sosyal medyanın en cesur fenomenlerinden olan ve tanındıktan sonra model olan Demi Rose durmuyor. 19.2 milyon takipçisine yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose kayaktan tamamen kapalı pozunu paylaşınca hayranlarını epey şaşırtmıştı.

Demi Rose bu modunu uzun sürdüremedi. Ünlü model kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi. Kayak ilgisini çekmeyince Rose hemen beyaz bikinisini giyip jakuziye girdi.

Demi Rose ilginç tasarıma sahip iddialı bikinisiyle pozlarını paylaşıp hayranlarına "Buradayım" mesajı verdi.



