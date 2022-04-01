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Demi Rose hayranlarını yine şaşırtmadı! Karda açıldıkça açıldı

01.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve model olan Demi Rose kıvrımlarını tüm detaylarına kadar sergilemekten çekinmeyen bir isim. Geçtiğimiz gün kayağa giden Demi Rose tamamen kapalı giyinmesiyle hayranlarını epey şaşırtmıştı. Rose çok da ara vermeden yine soyunmayı seçti.

Demi Rose hayranlarını yine şaşırtmadı! Karda açıldıkça açıldı

Sosyal medyanın en cesur fenomenlerinden olan ve tanındıktan sonra model olan Demi Rose durmuyor. 19.2 milyon takipçisine yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose kayaktan tamamen kapalı pozunu paylaşınca hayranlarını epey şaşırtmıştı.

Demi Rose bu modunu uzun sürdüremedi. Ünlü model kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi. Kayak ilgisini çekmeyince Rose hemen beyaz bikinisini giyip jakuziye girdi.

Ekran Alıntısı

Demi Rose ilginç tasarıma sahip iddialı bikinisiyle pozlarını paylaşıp hayranlarına "Buradayım" mesajı verdi.

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Demi Rose
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