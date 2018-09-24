Demi Rose için yaz daha bitmedi

Ibiza'da yazı yaşamaya devam eden Demi Rose Mawby, takipçileri ile son gelişmeleri paylaşmaya da devam ediyor.

Takipçilerini unutmayan ve Instagarm'dan paylaşımlar yapmayı sürdüren güzel model, son olarak yine cesur bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

23 yaşındaki İngiliz gülü, göğüs kısmı fermuarlı kırmızı mayosuyla bir fotoğraf paylaştı.

Demi'nin bu paylaşımı, kısa süre içinde 250 bini aşkın beğeni aldı.

Demi Rose, geçen haftadan beri Ibıza'dan paylaşımlar yapıyor.

Rose'un takipçilerinen fotoğraflara beğeni ve yorum yağıyor.

