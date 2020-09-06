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Demi Rose itiraflarıyla gündem oldu! 'Dünyam kontrolden çıktı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 08:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen kıvrımlı model Demi Rose anne ve babasını arka arkaya kaybetmenin acısını yaşıyor. Rose o zor günlere dair içini döktü ve itiraflarda bulundu.

Demi Rose itiraflarıyla gündem oldu! 'Dünyam kontrolden çıktı'

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby, 2018 yılın ekim ayında kaybetti. Annesi de 2019 yılının haziran ayında 63 yaşında hayata veda etti. Demi Rose anne babasının kaybından sonra bu kayıplarla başa çıkmaya çalıştığını her fırsatta dile getirmişti.

Bu kötü günlerin ardından toparlanmaya çalışan Demi Rose pandemiyle eve kapanması sonrası yalnız başına zor zamanlar geçirmişti. Demi, kişisel trajedisiyle nasıl başa çıktığını ilk kez paylaştı ve bu kayıpların onu bir şekilde nasıl 'güçlendirdiğini' açıkladı.
Ekran Alıntısı

25 yaşındaki Rose "Dünyam kontrolden çıkmış olabilir" itirafında bulundu. Rose kayıplarının ardından 'kızgın, üzgün, acı verici ve yalnız' hissettiğini söyleyerek çevresindeki insanlar sayesinde çok şanslı olduğunu da ifade etti.

'ÇOK FAZLA ZORLANDIM'

Rose yaşadığı trajedinin ardından kişisel gelişim kitapları okuduğunu ve bu tarz kitapların kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi.

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Rose karantina sürecinde çok zorlandığını ama bu süreçten 'daha güçlü' çıktığını söyleyerek gücünü olumlu ve 'kendine güvenen' sosyal medya paylaşımlarıyla yansıtmaya çalıştığını açıkladı.

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Demi Rose "Karantinada yalnız başıma çok fazla zorlandım ve sanırım bunu olumluya çevirdim, o kadar çok şey yaşadığımı hissettiğim için hiçbir şey beni tekrar aşağıya itemez" dedi.

Rose akıl sağlığını korumak için İbiza'ya taşındığını da itiraf etti.


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