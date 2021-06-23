Demi Rose mayosunun fermuarını sonuna kadar açtı

Instagram’dan sonra OnlyFans hesabı da açan Demi Rose, paylaşımlarında çıplaklığın dozunu artırdı. 26 yaşındaki etkileyici model, 16.8 milyon hayranını memnun eden yeni bir fotoğraf yayınladı ve onlara 'şimdiye kadarki en sıcak içeriklerini' yayınlama sözü verdi.

Göğüslerini ön plana çıkaran fermuarlı mayosunun fermuarını açık bırakan Demi Rose fotoğrafını, “Merhaba aşklar! Hepiniz için şimdiye kadarki en sıcak içeriğim üzerinde çalışıyorum.” notuyla yayınladı. Hayranları, bu notun üzerine Demi Rose’un sıradaki gönderisini merakla beklemeye başladı.

