Demi Rose Noel tatilinin tadını çıkardı! Bikinili bisiklet keyfi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ününe ün katan Demi Rose, Noel'i Ibiza'daki evinde geçirdi.

Keyifli bir günün ardından bikinileriyle katıldığı plaj partisinde poz veren Demi Rose günün her anını değerlendirdi. İki renk bikinisiyle önce bisiklete binip keyif yapan Demi Rose daha sonra ise partide havuz keyfi yaptı.

Model olduktan sonra da sosyal medyada aktif şekilde yer alan Rose daha önceki açıklamalarında hedefine ulaştığını söylemişti.



Güzel model "Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak sınıflandırdım çünkü zorbalığa uğrayarak büyüdüm ve hiç arkadaşım olmadı" demişti.

