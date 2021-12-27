MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose Noel tatilinin tadını çıkardı! Bikinili bisiklet keyfi

Demi Rose Noel tatilinin tadını çıkardı! Bikinili bisiklet keyfi

27.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarını sergilerken ünlenen ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose Noel tatilinde Ibiza'da keyif yaptı. Demi Rose bikinisiyle bisiklet sürdüğü anları paylaşmaktansa çekinmedi.

Demi Rose Noel tatilinin tadını çıkardı! Bikinili bisiklet keyfi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ününe ün katan Demi Rose, Noel'i Ibiza'daki evinde geçirdi.

Keyifli bir günün ardından bikinileriyle katıldığı plaj partisinde poz veren Demi Rose günün her anını değerlendirdi. İki renk bikinisiyle önce bisiklete binip keyif yapan Demi Rose daha sonra ise partide havuz keyfi yaptı.

1

Model olduktan sonra da sosyal medyada aktif şekilde yer alan Rose daha önceki açıklamalarında hedefine ulaştığını söylemişti.

2
Güzel model "Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak sınıflandırdım çünkü zorbalığa uğrayarak büyüdüm ve hiç arkadaşım olmadı" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Açık açık anlattı! "Altıma ediyordum ben"Açık açık anlattı! "Altıma ediyordum ben"
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.