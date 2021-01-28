Demi Rose pembe günü ilan etti! Pozu olay oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose, yine gündem oldu. Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose pembe günü ilan etti ve minicik bikini altı ve göğüslerini sergilediği üstüyle olay oldu.

Sınırları zorlamayı seven Rose "Kendinizi sevin" mesajı verdi.

Kıvrımlı model paylaşımında "Kendimi sevdiğimi, içinde bulunduğum cildi sevdiğimi, selülitten memnun olduğumu söylemeye başladığımda her şey daha olumlu... Olumlu sözler kullanın ve yapamayacağım yerine yapabileceğimi deyin" açıklamasında bulundu.



