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  4. Demi Rose pembe günü ilan etti! Pozu olay oldu

Demi Rose pembe günü ilan etti! Pozu olay oldu

28.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Demi Rose pembe günü ilan etti! Pozu olay oldu

İngiliz model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Rose "Kendinizi sevin" mesajı verirken paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose, yine gündem oldu. Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose pembe günü ilan etti ve minicik bikini altı ve göğüslerini sergilediği üstüyle olay oldu.

Sınırları zorlamayı seven Rose "Kendinizi sevin" mesajı verdi.

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Kıvrımlı model paylaşımında "Kendimi sevdiğimi, içinde bulunduğum cildi sevdiğimi, selülitten memnun olduğumu söylemeye başladığımda her şey daha olumlu... Olumlu sözler kullanın ve yapamayacağım yerine yapabileceğimi deyin" açıklamasında bulundu.

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