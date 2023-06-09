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  4. Demi Rose taktı takıştırdı, denize girdi! Kıvrımlarını sergiledi

Demi Rose taktı takıştırdı, denize girdi! Kıvrımlarını sergiledi

09.06.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en cüretkar isimlerinden olan fenomen ve kıvrımlı model Demi Rose sınırları zorlama konusunda oldukça yetenekli. Model Rose tatilde takıp takıştırdığı bikinisiyle yine kıvrımlarını sergileyip hayranlarının dikkatini çekti.

Demi Rose taktı takıştırdı, denize girdi! Kıvrımlarını sergiledi

Demi Rose Mawby milyonları bulan takipçi kitlesiyle ve dünyaca ünlü rapçi ‘Tyga’ ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile ününe ün katmıştı. Meşhur kıvrımlarını sergilemekten asla çekinmeyen model ülke ülke dolaşıp keyif yapıyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose Ibiza'dan yeni paylaşımlar yaptı.

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Kıvrımlarını sergileyen model yine tanga bikini seçmişti. Rose takıp takıştırdığı haliyle hayranlarını yine mest etti.

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Deniz keyfi yapan Demi Rose'a "Sen bi deniz tanrıçasısın", "O takılar gereksiz", "Her zaman seksisin", "Kıvrımların her şeyin" yorumları geldi.

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Demi Rose geçtiğimiz yıllarda kendisine çok sayıda cinsel ilişki teklifi geldiğini açıklayarak dikkat çekmişti.

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Demi Rose sosyal medya Model

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